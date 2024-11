Quotidiano.net - Il carisma dei Giganti di Mont’e Prama

Leggi su Quotidiano.net

CABRAS (Oristano) Sisinnio Poddi, quando l’aratro portò alla luce la poderosa testa scolpita nella pietra calcarea, capì d’essere alle prese con qualcosa di importante, tanto che corse ad avvisare le pubbliche autorità. Era il marzo 1974 e il contadino della penisola del Sinis, nella Sardegna occidentale, aveva appena scoperto uno dei “pugilatori” di, sculture che allora ovviamente non si chiamavano così, mentre oggi, con gli “arcieri” e i “guerrieri”, in tutto 28 magnifiche statue, sono autentiche celebrità dell’archeologia contemporanea. I “di” – orgoglio, simbolo e (anche) brand commerciale della Sardegna – hanno compiuto cinquant’anni e non smettono di suscitare curiosità, oltre che vari interrogativi sulla storia antica dell’isola. L’anniversario tondo, il mezzo secolo trascorso dalla sensazionale scoperta, fra le più importanti del ‘900, ha anzi favorito nuove esposizioni, massicce visite ai musei di Cabras e Cagliari dove isono esposti, e anche altri viaggi all’estero delle statue scolpite fra la fine dell’Età del bronzo e l’inizio dell’Età del ferro, circa tremila anni fa.