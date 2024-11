Lettera43.it - Il bronzo olimpico Antonino Pizzolato è imputato per stupro di gruppo

Il 28ennedi sollevamento pesi a Parigi 2024, èin un processo a Trapani per violenza sessuale diaggravata, insieme a Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì. La violenza si sarebbe consumata il 22 luglio 2022 in un residence a Trapani ai danni di una turista finlandese. I quattro hanno conosciuto la vittima in un ristorante mentre era insieme a due amiche, per poi proseguire la serata in discoteca. Successivamente, la ragazza è rimasta sola e Repubblica riporta che, approfittando delle condizioni psicofisiche della turista, che aveva bevuto alcolici, i quattro uomini si sono recati nel residence dove alloggiava Lupo. Lunedì, in aula, la giovane ha raccontato di essersi addormentata nella stanza di Lupo e di essersi svegliata mentre i quattro la stavano stuprando.