Fiorella Mannoia | Le elezioni Usa ci dicono che i cantanti non spostano voti La sinistra barcolla ecco perché i fascisti avanzano

Leggi su Open.online

presenta il suo nuovo album Disobbedire. Che presenta canzoni come Dalla parte del torto con Piero Pelù, La storia non si deve ripetere con Francesca Michielin e Federica Abbate, Domani è primavera in duetto con Michele Bravi. E oggi in una serie di interviste al Corriere dela Sera e al Fatto la cantante spiega che leamericane «ci hanno confermato una cosa. Quando un artista, pur famosissimo, sale sul palco di un politico e ne sostiene la causa, non sposta un voto». E quindi: «La gente non sceglie i candidatiun cantante li appoggia. In un momento di crisi e disagio come questo non è che i cittadini si fidano di una che fa il mio mestiere solosi affaccia a un comizio».Prendere posizioneLei, invece, prende posizione con il suo lavoro: «Un mese fa ho organizzato il concerto al Forum di Assago per raccogliere fondi per Medici Senza Frontiere, Emergency, la catastrofe umanitaria di Gaza.