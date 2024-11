Ilfattoquotidiano.it - Fermo per omicidio per il gestore della fabbrica clandestina di botti a Ercolano, contestato anche il caporalato

A otto giorni dall’esplosione del deposito abusivo di fuochi di artificio – con tre ragazzi morti – la procura di Napoli ha disposto ildi Pasquale Punzo, 38 anni, l’volontario plurimo con dolo eventuale in concorso, la detenzione e lazione di materiale esplodente non convenzionale eil reato di, in concorso.Il provvedimento è stato emesso in relazione al pericolo di fuga dell’indagato che, secondo gli investigatori,nella veste diproduzione deiillegali, avrebbe accettato il rischio che i ragazzi, suoi dipendenti “in nero”, inesperti, rischiassero la vita maneggiando la cosiddetta polvere flash, miscela altamente instabile nella casa di via Petacca. Li avrebbe pagati appena qualche centinaia di euro alla settimana (250 al ragazzo deceduto e appena 150 ciascuna alle due ragazze), approfittando dello stato di necessità in cui versavano.