Fatta brillare a Pitigliano una bomba della seconda guerra mondiale

– Intervento delicato del Genio Pontieri per il brillamento di una. Si trattava di unadi aereoda 500 libbre di fabbricazione americana. L’ordigno era stato rinvenuto lo scorso 10 ottobre nel comune di, in località Capannella sul Fiora, nelle vicinanzestrada regionale 74 Maremmana, all’interno del cantiere per la realizzazione del nuovo viadotto sul Fiume Fiora.Le attività di bonifica e brillamento sono state condotte dagli artificieri del secondo Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, con il coordinamentoPrefettura di Grosseto, al Centro coordinamento soccorsi (Ccs) istituito nei locali dell’Agriturismo Maremma nel Tufo a cui hanno preso parte Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di, Comune di Manciano, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia stradale, Cri Corpo militare, Azienda Usl Toscana Sud-Servizio 118 di Grosseto e volontariato di protezione civile.