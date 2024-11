Lanazione.it - Farmaci sottratti e anabolizzanti, infermiere a processo

Pistoia, 26 novembre 2024 – Si è svolta ieri mattina, davanti al giudice Patrizia Martucci, l’udienza preliminare in cui si discuteva la richiesta di rinvio a giudizio, da parte della Procura, nei confronti di uncinquantenne accusato di peculato per aver sottrattoda banco all’ospedale San Jacopo e di detenzione di fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo (A.S. 52 anni), difeso dall’avvocato Saverio Sebastio del foro di Pistoia, ha chiesto di poter essere processato con la formula alternativa del rito abbreviato, che consente, in caso di condanna, la riduzione di un terzo della pena prevista e consente, sempre in caso di condanna, il ricorso in appello. Il giudice ha quindi rinviato l’udienza al 20 gennaio 2025 per la discussione. La vicenda è nota. Nel suo appartamento i carabinieri avevano trovato Tachipirina, Bentelan, Argotone.