Liberoquotidiano.it - Doccia gelata per Sinner dopo il trionfo in Davis: verdetto-doping, ecco che cosa trapela

Leggi su Liberoquotidiano.it

Una grande annata per Jannik, che in un 2024 straordinario ha conquistato il posto di numero 1 al mondo Atp, due titoli Slam (Australian Open e US Open), le Finals di Torino, altri cinque titoli Atp (Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati e Shanghai) e ora il titolo di Coppavinto in coppia con Matteo Berrettini e compagni,aver battuto in finale l'Olanda domenica scorsa. Se Jannik sogna, come ha ammesso, ha “nella testa” ildel Tar di Losanna sul caso Clostebol,che l'Itia (l'International Tennis Integrity Agency) lo aveva scagionato e la Wada facesse ricorso. Seha già detto “di non aver nulla da nascondere”, è chiaro che un minimo di timore ci sia. La speranza del 23enne altoatesino è che ildel Tribunale di Losanna arrivi prima degli Australian Open (in programma dal 12 al 26 gennaio 2025), anche se la prospettiva è di difficile realizzazione, considerando i tempi dilatati che potrebbero arrivare fino al prossimo febbraio/marzo.