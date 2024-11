Dl Flussiok Camera a fiducia | 180 i sì

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.13 L'Aula dellaha approvato laposta dal governo sul Dl Flussi, con 180sì e 106no. Il provvedimento contiene misure urgenti "in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri,tutela e assistenza alle vittime di caporalato, gestione dei flussi migratori e protezione internazionale". Contiene inoltre l'elenco dei Paesi sicuri per i rimpatri, tra cui Bangladesh,Egitto e Marocco, e stabilisce la competenza delle Corti di Appello per la convalida del trattenimento dei migranti.