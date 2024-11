Ilnapolista.it - Come mai la Procura Figc non ha ancora indagato l’Inter e Marotta per l’inchiesta ultras?

mai lanon haper?Quante stranezze nel calcio italiano. Recentemente ladi Chiné (e ovviamente di Gravina) non ha fatto passare nemmeno un’ora e ha subito richiesto gli atti delle accuse al Napoli di falso in bilancio per l’acquisto di Manolas. E va benissimo. La solerzia in questi casi è sempre positiva. Detto fatto, lasi è mossa. Applausi.Ma c’è uno strano retropensiero, per dirla alla Conte, che ci rincorre. Perché lanon ha(diremmo anche Inzaghi) per? Inchiesta che ha rivelato contiguità inquietanti tra il club nerazzurro e i malavitosi che dirigevano le curve e guidavano gli affari di casa. Ricordiamo che stiamo parlando di una vicenda in cui ci sono stati due morti ammazzati.