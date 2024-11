Ilrestodelcarlino.it - Canale Reno e alluvione a Bologna: tremila tonnellate di detriti da rimuovere

, 26 novembre 2024 - La secca deldicontinuerà almeno fino a metà dicembre, forse anche fino al Natale. “Colpa di una quantità incredibile di, rami, fango e massi che (come già riportato dal Carlino, ndr) si sono accumulati dopo l’del 19 ottobre e che, oggi, richiedono centinaia e centinaia di camion, oltre a ruspe e scavatori al lavoro, per essere rimossi”. Lo spiega Milena Naldi, referente di Canali di, che parla di “oltre 3.000danel complesso”. La secca, si ricorda, era già stata programmata come ogni anno nel periodo di ottobre: doveva durare tre settimane per le operazioni di routine e per le attività di divulgazione alla città che, in questo periodo, si rendono solitamente possibili. Poi ci si è messo di mezzo il disastro climatico, che ha comportato le operazioni eccezionali di rimozione e pulizia.