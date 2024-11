BlueBalloonChallenge la campagna di Medtronic per far conoscere il rischio diabete fa tappa a Pompei

Leggi su Ildenaro.it

Termina nella città diin provincia di Napoli l’edizione 2024 della, lainternazionale di, azienda leader di HealthCare Technology, volta ad aumentare la consapevolezza su cosa significa vivere con ildi Tipo 1. L’idea alla base dell’iniziativa è quella di “rendere visibile l’invisibile” attraverso la potente metafora del palloncino blu, tramite molteplici iniziative. A partire dalla condivisione del video ufficiale dellache quest’anno celebra anche i familiari e le persone care che condividono il peso dele fanno sentire meno soli coloro che convivono con questa condizione e che sono gli eroi nascosti che aiutano a tenere in equilibrio il palloncino blu quando medici e infermieri non sono presenti.Il tour nazionale si conclude con lacampana, presso il centro commerciale La Cartiera di, dove mercoledì 27 novembre il pubblico verrà invitato a partecipare a qualcosa di davvero inaspettato con l’obiettivo dipiù da vicino lae scoprire come contribuire a diffondere consapevolezza suldi Tipo 1.