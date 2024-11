Inter-news.it - Bini: «Lautaro Martinez fa tenerezza. Correa? Nemmeno si sporca!»

Leggi su Inter-news.it

Nel giorno di Inter-Lipsia l’ex difensore nerazzurro Grazianosi espone su una serie di temi e giocatori interisti. Dal risveglio di Joaquinall’impiego di, passando per le possibilità in campionato.DETERMINAZIONE– Graziano, ospite di Radio Sportiva a poche ore da Inter-Lipsia, dichiara: «Joaquin? Non sono mai stato tanto propenso perché, anche se tecnicamente è abbastanza bravo, mi sembra abbia qualche limite a livello caratteriale e per questo l’ho anche un po’ criticato. Se adesso ritorna e gioca con la determinazione che ha mostrato contro il Verona è un giocatore aggiunto e diventa importante. Ma se gioca con la determinazione giusta però, punto. Io gli ho visto fare delle partite in cui usciva e non si era neancheto. Si specchia un po’ troppo? Esattamente».