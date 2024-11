Bergamonews.it - Banco Bpm dice no all’offerta di Unicredit: “Preoccupati per ricadute sociali e occupazione”

Leggi su Bergamonews.it

Milano. Il Consiglio di Amministrazione diBPM che si è riunito nella mattina di martedì 26 novembre ha preso atto della comunicazione ai sensi dell’art. 102 del TUF diffusa dain data 25 novembre, avente ad oggetto la promozione di un’offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di BBPM.Si precisa che l’Offerta non è stata in alcun modo preventivamente concordata con la Banca.Fermo restando che BBPM si esprimerà sull’Offerta con le tempistiche, gli strumenti e secondo le modalità previste dalla legge, dall’analisi del Comunicato il Consiglio di Amministrazione all’unanimità rileva, in via preliminare e nel migliore interesse degli azionisti, che l’Offerta indica un corrispettivo unitario – interamente in azioni – che riflette un premio dello 0,5% rispetto al prezzo ufficiale di BBPM del 22 novembre, e uno sconto implicito del 7,6% rispetto al prezzo ufficiale di lunedì 25 novembre.