Ballando con le Stelle, Angelo Madonia è espulso: ecco il motivo e la reazione di lui (attacco violento a Selvaggia Lucarelli)

Le cose acon lesi mettono malissimo:è statodal programma di Milly Carlucci, ma cosa succede? E cosa c’entra?Il ballerino che ha accompagnato Federica Pellegrini nel suo percorso dicon lenon farà più parte del cast di questa edizione, anche se – a questo punto – ci si chiede se farà parte delle prossime o ormai questo rappresenta un addio nei confronti della trasmissione.Durante La Vita in Diretta, Alberto Matano è intervenuto per parlare di quanto accaduto nel programma di Milly Carlucci: sembra che la scelta non sia stata di, ma degli autori. La decisione di allontanarlo sarebbe dipesa dallo scontro del ballerino con, che avrebbe scatenato grande tensione anche nel backstage.