Bagnoli Manfredi | Ora tutte le aree sono a disposizione di Invitalia

“Con la cessione dell’area Cementir oramailenella disponibilità di, tutti i progettiapprovati e le conferenze dei servizichiuse. L’ultimo punto su cui si sta ancora lavorando è la bonifica a mare, credo che nel giro di qualche mese completeremo il progetto, i cantieriaperti, adesso si accelererà sulla bonifica”. Queste le parole di Gaetano, sindaco di Napoli, intervistato a margine dell’inaugurazione della settimana Italia – Cina che si svolgerà presso Città della Scienza a Napoli, in merito allo stato del programma di bonifica e rigenerazione urbana dell’area ex industriale diin seguito alla cessione gratuita adell’area ex Cementir.