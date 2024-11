Ilfattoquotidiano.it - Audi A5 Avant, la prova de Il Fatto.it – La rivoluzione è nella tradizione – FOTO

Quella di, che dopo 30 anni e cinque generazioni di militanza più che profittevole dell’A4 con oltre 9 milioni di pezzi prodotti nel mondo, la pensiona per sostituirla con l’A5 è una mezza. Anche se per certi versi è una replica di quello che successe all’80, proprio con l’A4.fattispecie, più un’esigenza dettata dall’avanzare del nuovo, che una determinazione precisa al cambiamento. Una volontà indotta tramutata in scelta: conA5 decolla la Generazione Z delle auto di Ingolstadt, con la divisione tra quelle elettriche, che saranno nominate con i numeri pari, e quelle termiche con numeri dispari ad identificarle.Unache parte dalle radici, cioè dalla piattaforma, anche questa ben distinta. La PPE per le vetture a zero emissioni, la PPC (Premium Platform Combustion) per quelle termiche con motore anteriore longitudinale.