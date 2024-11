Thesocialpost.it - Ancona, incidente mortale: moto si schianta su un’auto, centauro di 26 anni scivola e viene travolto da un furgone

– Un tragicosi è verificato ieri sulla via Flaminia, causando la morte di unciclista di soli 26. Il giovanesi è scontrato con una Kia che si stava immettendo sulla strada in direzione Falconara, uscendo da una stazione di servizio. L’impatto è avvenuto poco dopo le ore 13, in un tratto compreso tra Falconara e Collemarino.Leggi anche: Varese, scontro frontale tra due auto: alla guida nonno e nipoteLo schianto ha avuto conseguenze drammatiche: dopo il primo impatto con l’auto, ilciclista è caduto sull’asfalto ed è stato investito da unche sopraggiungeva dalla corsia opposta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 26enne non c’è stato nulla da fare. “Le lesioni riportate erano troppo gravi, ogni tentativo di soccorso è stato inutile”, hanno dichiarato i soccorritori.