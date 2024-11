Quotidiano.net - Violenza sessuale, Meloni: “Datemi della razzista ma c’è un maggiore incidenza di immigrati”

Roma, 25 novembre 2024 – “Adesso verrò definita, ma c'è una, purtroppo, nei casi di, da parte di persone immigrate, soprattutto illegalmente”. Lo dice Giorgiain una intervista a Donna Moderna, diffusa oggi, nella Giornata dedicata all’eliminazionesulle donne. Alla premier la direttrice Maria Elena Viola chiede quali interventi servano per garantire la sicurezza delle donne. Un fermo immagine tratto da un video Youtube di Palazzo Chigi mostra l'interventopremier Giorgiain videocollegamento con l'assemblea annuale dell'Anci in corso a Torino. ANSA/YouTube / Palazzo Chigi ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK "Io vengo accusata ogni giorno di aver introdotto troppi nuovi reati", ma "il temasicurezza, soprattutto nelle nostre città, è sempre più evidente.