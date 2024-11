Lanazione.it - Viareggio, la Lega Navale issa una cima rossa per fermare la violenza sulle donne

Leggi su Lanazione.it

, 25 novembre 2024 - Anche quest’anno la sezione didellaItaliana ha aderito all’iniziativa “Unaperla”, campagna alla sua seconda edizione voluta e ideata dalla Presidenza Nazionale dellaItaliana Nazionale per promuove e sensibilizzare i propri soci e il settore nautico su questo dilagante problema sociale. “Nel fine settimana appena concluso che ha preceduto la giornata contro ladi genere -lunedì 25 novembre- i Soci della nostra Sezione hanno aderito alla campagna promossa dalla Presidenza Nazionalendo sull'albero della propria imbarcazione un nastro rosso e uscendo in mare con questo simbolo per manifestare la propria vicinanza e solidarietà a questa iniziativa- ha spiegato il Presidente LNI, Marco Serpi -.