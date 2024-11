Quotidiano.net - Ucraina: sfide e prospettive economiche

L'economiaha dimostrato un’importante resilienza dal punto di vista economico di fronte allo shock causato dall'invasione su vasta scala della Russia. Questo risultato, come riporta un'analisi di Goldman Sachs, è stato possibile grazie a risposte politiche efficaci e a un'assistenza internazionale su larga scala. Tuttavia, oggi vincoli significativi – come la scarsa fiducia legata al perdurare della guerra e la crescente carenza di manodopera stanno diventando fanno presagire un cambio di scenario con un rallentamento della crescita economica, dal +4,5% nel 2024 al +2,7% nel 2025. epa11739482 A damaged bust of former Soviet Union founder Vladimir Lenin among debris at the site of a missile strike that hit central Kharkiv, northeastern Ukraine, 25 November 2024, amid the Russian invasion.