Ilrestodelcarlino.it - Trasferisce denaro utilizzando i dati dei clienti, denunciato gestore di un money transfer a Macerata

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 25 novembre 2024 - Ha utilizzato ianagrafici e i documenti degli ignariper effettuare, tramite, quattordici operazioni di trasferimento dicontante, per un totale di oltre dodicimila euro, sul proprio conto e aggirare i controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio. Per questo la Guardia di Finanza haildele una sua cliente per i reati di sostituzione di persona e falsificazionedel cliente in concorso. Le indagini dei finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno infatti evidenziato come l'agente avesse trasferito somme disul proprio conto corrente bancario personale, eludendo i controlli previsti dalla normativa di settore. L'uomo, secondo le Fiamme gialle, avrebbe conservatoe informazioni non veritiere sugli esecutori di quattordici operazioni di trasferimento dicontante, per un importo complessivo di 12.