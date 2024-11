Oasport.it - Snowboard, i convocati dell’Italia per il big air a Pechino: in gara Ian Matteoli e altri due azzurri

Tra sabato 30 novembre (qualificazioni) e domenica 1° dicembre (finali) si terrà ail secondo big air stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di. Il circuito maggiore fa tappa dunque nella capitale cinese (sull’impianto che ha ospitato le ultime gare olimpiche) dopo la prova inaugurale andata in scena lo scorso 19 ottobre a Chur, in Svizzera.In casa Italia il direttore tecnico Bartolomeo Pala, in accordo con il referente di settore Filippo Kratter, haper la trasferta asiatica Ian, Loris Framarin e Nicola Liviero, che verranno accompagnati dallo stesso Kratter e da Francesco Ajolfi.Fari puntati in chiave azzurra su, che ha cominciato molto bene la stagione con un incoraggiante quarto posto nell’opening di Chur e ha già dimostrato in passato di poter competere per le posizioni di vertice soprattutto nella specialità big air.