Sanremo, si schianta con lo scooter contro un furgoncino: muore a 37 anni Alessandro Bosco

, 37, è morto oggi poco dopo le 12 all’ospedale di, in seguito a un gravissimo incidente avvenuto un’ora prima in corso Mazzini, a. Originario di Badalucco, era molto conosciuto nella Valle Argentina, dove lavorava come responsabile informatico per Amaie Energia.Leggi anche: Santa Marinella, incidente mortale sull’Aurelia: Giuseppina Berardi investita mentre attraversa la stradaLa dinamicaL’incidente si è verificato mentreera alla guida del suo, in direzione Arma di Taggia. Secondo i primi rilievi della Polizia Municipale, unavrebbe svoltato a sinistra per imboccare una stradina secondaria proprio mentre lostava effettuando un sorpasso. L’impatto è stato violento e inevitabile.Amaie Energia, per cuilavorava, ha espresso il proprio dolore attraverso le parole del Presidente Sergio Tommasini: “è stato un esempio di professionalità e dedizione.