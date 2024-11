Agi.it - Pronta la riforma della colpa medica contro le cause infondate

Leggi su Agi.it

AGI - Porre un freno al business delle denunce "temerarie"i medici e garantire al personale serenità sanitaria nel lavoro, senza tuttavia esentarlo dalle proprie responsabilità. È l'obiettivomessa a punto da un'apposita commissione nominata dal ministroGiustizia lo scorso marzo e che oggi ha prodotto il testo finale presentato all'Ordine dei Medici di Milano. Unain due articoli: uno per limitare il campo penaleresponsabilitàsoltanto per lagrave con una modifica all'articolo 590 sexies e un altro, il 590 septies, che ne precisa i paramenti. Lanasce dunque dalla necessità da un cambio di approccio a fronte di oltre 35mila azioni legali all'anno, delle quali il 97% (nell'ambito penale) si risolve con il proscioglimento, pero' con costi giganteschi per le casse dello Stato: si parla di 10 miliardi di costi soprattutto nella sanità pubblica, che potrebbero essere investiti in ben altri servizi sanitari.