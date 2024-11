Napolipiu.com - Pepè: “Ecco perchè dissi no al Napoli, la telefonata di Ancelotti, poi Emery…”

L’attaccante del Villarreal ha rivelato a The Athletic i dettagli della trattativa sfumata colnell’estate di 5 anni fa.La storia di Nicolascon ilpoteva essere molto diversa. L’attaccante ivoriano, oggi al Villarreal, ha svelato a The Athletic i retroscena del suo mancato trasferimento in azzurro, quando tutto sembrava fatto, con tanto di visita dei procuratori nel ritiro di Dimaro.Il calciatore ha rivelato un dettaglio decisivo di quella trattativa: “Mi sono sentito al telefono con, che allora allenava il: una chiamata durata cinque minuti. Mezz’ora dopo ne ricevo un’altra, stavolta da Emery“.La differenza l’ha fatta proprio l’approccio del tecnico dell’Arsenal: “Siamo stati un’ora a parlare, mi ha detto precisamente cosa cercava e cosa si aspettava da me se fossi andato all’Arsenal.