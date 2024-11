Ilrestodelcarlino.it - Padovani non basta. Pari Civitanovese

termoli 11 (4-4-2): Palombo 6,5; Tracchia 6 (8’ st Allegretti 6), Hysai 6 (41’ st Galdo sv), Sicignano, Barchi 6 (18’ st Galdean 6); Cannavaro 6 (8’ st Tribelli sv - 10’ st Cancello 6), Al. Esposito 5,5, Colarelli 7, Ricci 6; Barone 6, Puntoriere 6. A disp. Russo, Keita, Ndao. All. Massimo Carnevale 6.(4-4-2): Petrucci 6,5; Franco 6, Passalacqua 6, Diop 6,5, Cosignani 6; Buonavoglia 6, Visciano 6, Domizi (38’ st Capece sv), Bevilacqua 5,5 (27’ st Brunei sv);7 (45’ st Tassi sv), V. Esposito 6,5 (27’ st Macaro sv). A disp. Rizzo, Ruggieri, Giandomenico. Reti: 2’ st, 33’ st Colarelli. Note – Ammoniti Buonavoglia e Barchi; recupero 3’ pt, 5’ st; calci d’angolo 5-4; spettatori 200 circa. Sciopero del tifo del Termoli. Non riesce il colpo esterno alla, fermata sull’1-1 in casa del Termoli.