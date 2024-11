Bergamonews.it - “Non solo per un giorno”, ad Albino tante iniziative contro la violenza sulle donne

. Nel mese di novembre,si unisce per dire NO alladi genere con un programma di eventi e. Politiche giovanili, biblioteca e cultura, assessorato p.i., insieme alle scuole del territorio, all’associazione Fior di Loto e ai commercianti, promuovono momenti di riflessione e sensibilizzazione per tutta la comunità.Oltre alla mostra diffusa a cura delle scuole secondarie dinella Hall del Municipio e nei negozi di Via MazziniLunedì 25 novembre 2024alle 10.30 Flash Mob presso la sede del Municipio a cura dell’ISIS “O. Romero” e ABFalle ore 21.00 in Auditorium “Benvenuto e Mario Cuminetti”Spettacolo “Voce al Silenzio” di BarabànConcerto con letture per la giornata internazionalelaalleMaddalena Soler: voce solista, violino, lettureAurelio Citelli: voce solista, tastiere, bouzoukyGiuliano Grasso: violino vocePaolo Ronzio: chitarra, musette, voceAndrea Ferraresi: chalumeau, sax, voceÈ la nuova produzione di Barabàn che intreccia alcune delle più belle canzoni sulla donna tratte dal canzoniere di Fabrizio De André (Sally, La canzone di Marinella,Via del Campo, Tre Madri, La canzone dell’amore perduto, Geordie) a lettura di testimonianze e brani tratti dai volumi di Dacia Maraini, Riccardo Iacona, Concita DeGregorio, Serena Dandini, a poesie in musica di Alda Merini, una delle più rilevanti poetesse del nostro tempo.