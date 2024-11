Calciomercato.it - Moviola Serie A, l’errore in Milan-Juventus di cui nessuno parla

Leggi su Calciomercato.it

Le ultime newsA riguardano ladella 13esima giornata: regolare Savona su Leao. Graziati Lukaku e Moise KeanIn attesa dei due posticipi del lunedì, quello della tredicesima giornata diA è stato un week end abbastanza positivo per gli arbitri italiani. Poche le polemiche post partita, anche se non sono mancati alcuni errori da parte dei fischietti più esperti. E’ il caso di Chiffi in.Savona e Leao in-Juve (LaPresse) – Calciomercato.itL’arbitro di Padova ha visto bene nell’episodio più discusso della sfida del ‘Meazza’. Nel primo tempo c’è stato un contatto in area bianconera tra Savona e Leao, ma il replay evidenzia come il difensore della Juve tocchi il pallone prima dell’eventuale contatto con l’attaccante delche va a terra troppo facilmente.