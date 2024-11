Gaeta.it - Milano e l’architettura verticale: il futuro delle città secondo Stefano Boeri

Facebook WhatsAppTwitter Il dibattito sullealtimetriche sta attirando sempre più l’attenzione, con esperti e architetti che mettono in evidenza come la costruzione in altezza rappresenti oggi una soluzione efficace per la gestione del territorio. Durante l’evento Italia Direzione Nord, il presidente della Triennale, ha parlato del crescente trend verso edifici verticali, sottolineando i benefici che questa scelta può comportare per le aree urbane.La crescitasi sta imponendo come una risposta concreta ai numerosi problemi che lemoderne devono affrontare. Le ragioni che spingono verso la costruzione di edifici alti sono molteplici. Prima di tutto, elevare gli edifici permette di risparmiare spazio vitale a terra, preservando il suolo per aree verdi e attività ricreative.