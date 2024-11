Movieplayer.it - Matthew Broderick: “Il digitale ha rivoluzionato il cinema. Oggi è tutto più veloce e manipolabile"

Leggi su Movieplayer.it

L'attore è una delle star protagoniste del Torino Film Festival dove ha ricevuto la Stella della Mole e presentato Il basso e la matricola, film del 1990 in cui ha recitato al fianco di Marlon Brando. Completo verde scuro a quadretti blu, camicia bianca a righe e un fazzoletto blu nel taschino. Incontriamoin un albergo nel centro di Torino dove l'attore è arrivato da New York per ricevere la Stella della Mole e accompagnare la proiezione de Il boss e la matricola pellicola del 1990 diretta da Andrew Bergman in cui, giovanissimo, recitava al fianco di Marlon Brando, a cui il Torino Film Festival ha dedicato una retrospettiva e una mostra. Painkiller, tra scelte artistiche e politiche Uno degli ultimi ruoli diè stato quello di Richard Sackler in Painkiller, dove .