Gaeta.it - Malviventi colpiscono una coppia in un supermercato: l’uso di spray urticante per un furto veloce

Facebook WhatsAppTwitter Un recente episodio di aggressione ai danni di unain un parcheggio di una Nichelino solleva preoccupazioni sulla sicurezza nei luoghi pubblici. Mentre i due coniugi si trovavano nei pressi della loro auto, sono stati avvicinati da individui sospetti che, con una scusa pretestuosa, hanno spruzzatoal peperoncino. Questo gesto improvviso ha colto di sorpresa i malcapitati, causando confusione e disorientamento. È emerso quindi un modus operandi sempre più comune tra i ladri, che approfittano di situazioni simili per agire rapidamente e portare via beni preziosi.Il raid nel parcheggio delSecondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto in un parcheggio sulla via Torino, dove i due coniugi si trovavano in attesa. La strategia adottata dai ladri è stata rapida ed efficace: una volta spruzzato lo, ihanno rubato gli effetti personali della, prima di darsi alla fuga.