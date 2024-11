Ma quello… Amici 24 il pubblico se ne accorge | il regalo di Maria De Filippi a Marco Mengoni

Leggi su Caffeinamagazine.it

La domenica è il giorno della settimana preferito per i fan di. Nel primo pomeriggioDetorna infatti in studio con allievi e prof per dare il via a sfide, risultati, retroscena dalla casetta e anche comunicazioni importanti. Come la richiesta avanzata dalla maestra Alessandra Celentano che ha generato il caos tra concorrenti, Nel dettaglio, ha provato a cambiare il regolamento.La maestra Celentano ha infatti proposto alla produzione che se un ragazzo si classifica ultimo per tre volte di seguito merita l’eliminazione. La produzione ha preferito far scegliere agli insegnanti e nessuno ha accolto la proposta della Celentano, ad eccezione di Rudy Zerbi. Per la cronaca il 24 novembre a giudicare i giovani talenti di questa edizione sono stati Al Bano e Brunori Sas per il canto e Anbeta per il ballo.