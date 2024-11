Lettera43.it - L’offerta di Unicredit su Banco Bpm e il goffo intervento a piedi uniti della Lega

Le operazioni di mercato oramai sono come le lucciole: scomparse. Per cui, quando ne appare una, non solo ci si stupisce, ma si montano all’istante le difese per cercare di boicottarla. Magari si potrà discutere sulle modalità del, sul valore dei concambi poco generosi, sul fatto che sia carta contro carta e non circolino denari, ma chepubblica di scambio lanciata dasuBpm sia un’operazione trasparente e che coinvolge tutti gli azionisti, non solo quelli grandi e per questo privilegiati, non ci sono dubbi.La Torre di(Imagoeconomica).Il terzopolismo bancario è come quello politico: buono solo per i mediaLa banca milanese ha giocato di sorpresa, e mentre tutti la pensavano impegnata – per qualcuno, viste le reazioni a Berlino, invischiata – nella conquista di Commerzbank ha variato la prospettiva e puntato i cannoni in patria.