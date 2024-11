Cityrumors.it - Legge di Bilancio, incontro top secret della maggioranza: tutte le novità

Leggi su Cityrumors.it

Si è svolto l’per discutere delle modifiche da apportare alla Manovra finanziaria, note alcune importantiNella giornata di ieri si sarebbe dovuto svolgere il vertice disulla Manovra finanziaria 2025. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato i giornalisti alle 18.00 a Palazzo Chigi, aprendo la sala stampa, allestendo il tutto e invitandoli a riempirla per seguire un momento storico di quest’anno. Dopo una lunga attesa, però, nessuna. A Chigi non arriva nessuno, non c’è neanche l’ombra di un politico, di un segretario o di un portavoce. Si ripete il classico scenario da film western americano con il solito rotolacampo che attraversa la strada spinto da un vento che ha tanto il sapore di bluff.ditople– Cityrumors.