"La Talpa – Who is the mole": le anticipazioni di lunedì 25 novembre

25nuovo appuntamento con “La– Who is the”, condotto da Diletta Leotta25, in prima serata su Canale 5, appuntamento con “La– Who is the”, condotto da Diletta Leotta.“La” ha introdotto un approccio crossmediale nel genere reality, con nuove modalità di racconto in parallelo su Mediaset Infinity e Canale 5. Questo esperimento ha ottenuto ottimi risultati nel consumo web e nellein streaming, dimostrando il potenziale del progetto multipiattaforma.Mediaset ha lanciato questa formula moderna per esplorare nuovi scenari di fruizione dei contenuti d’intrattenimento, cercando di intercettare i gusti degli spettatori più giovani e smart. Come ogni progetto innovativo, esperimenti come questo continueranno a evolversi per esprimere al meglio tutto il loro potenziale.