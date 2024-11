La cantante pontina Yuma protagonista su Rai Due con il nuovo brano Happy Ya

Leggi su Dayitalianews.com

Francesca Giuliani, in arte, ha portato la sua personalità e la sua musica sul prestigioso palco del NYCanta, il concorso canoro tenutosi lo scorso ottobre a New York. L’artista latinense si è classificata al secondo posto, sfiorando la vittoria. L’evento sarà trasmesso su Rai 2 venerdì 29 novembre alle ore 23:15.Le origini die la sua carriera musicalenasce a Giulianello, un paesino vicino a Roma, e cresce a Latina, dove inizia il suo percorso musicale a soli 14 anni. La sua carriera comincia con karaoke e concorsi locali come “Mezzogiorno in Famiglia”, “Rainbow Magicland”, “Teleobbiettivo” e “Stasera canto io”. Durante il suo percorso artistico,ha aperto concerti di noti cantanti italiani come Enrico Ruggeri, Bianca Atzei e Loredana Errore. Inoltre, ha partecipato a famosi talent show televisivi, tra cui The Voice of Italy e Tali & Quali, classificandosi al secondo posto.