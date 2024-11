Inter Lipsia formazioni | Inzaghi pensa a 9 cambi massiccio turnover

Leggi su Ilnerazzurro.it

Domani sera, a San Siro, andrà in scena la quinta partita della nuova Champions League e sulla strada dell'si troverà il Red Bull, squadra di Bundesliga reduce da fasi non proprio brillanti in campionato e con varie assenze causa infortunio.Anche l'infermeria dell'è stato un tema importante in queste settimane. Infatti, a Verona, nello 0-5 rifilato all'Hellas, erano assenti Lautaro e Calhanoglu, oltre ad Acerbi, uscito dopo pochi minuti dall'inizio della partita. Ma, nella partita di domani,questa volta può sorridere.: l'ritrova due pilastri, Taremi titolare?Ormai sia il capitano che il turco sono praticamente recuperati e, a meno di ricadute, ci saranno contro i tedeschi.