Biccy.it - Il sosia italiano di Keanu Reeves è finito in carcere, il servizio de Le Iene

Ildi(così si spacciava ironicamente su Facebook) èincon l’accusa di aver dr0gato e vi0lentato tre donne. A raccontare il fatto sono state anche Lenella puntata andata in onda ieri sera, 24 novembre 2024, in unrealizzato da Giulio Golia.“Giulio Golia raccoglie la testimonianza di Stefania, una donna che sarebbe stata narcotizzata con benzodiazepina e abusata da Ubaldo Manuali e delle indagini che hanno portato alla condanna dell’uomo a nove anni. Nel cellulare dell’uomo sono state ritrovate immagini molto esplicite di tantissime donne in “stato di incoscienza, seminude e nell’atto di compiere atti sessuali”.“Ero completamente drogata, somministrata a mia insaputa dal mio vicino di casa“, le parole di Stefania. Ilcompleto lo potete trovare premendo qua.