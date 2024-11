Iodonna.it - I risultati ottenuti dal reality condotto da Diletta Leotta non ha soddisfatto la rete, che interviene mandando in onda l'ultima puntata

L’esperimento di Mediaset di riportare unshow cult su Canale 5 non ha funzionato. Stasera alle 21.30 La Talpa 2024 – Who is the mole? chiude i battenti con l’puntata, che in realtà accorpa la quarta, la quinta e la sesta. A causare la chiusura anticipata, gli ascolti non soddisfacenti. Dopo il debutto a 2.250.000 telespettatori, con il 14,04% di share, al terzo appuntamento il programma è calato a 1.572.000 spettatori (10,57%). Numeri insufficienti per una prima serata e per un format su cui laaveva evidentemente puntato. La talpa 2024: chi sono i concorrenti in gara X Leggi anche › Chi sono i concorrenti più sospettati a “La Talpa 2024”? Nella terza puntata, ospite il mentalista Francesco Tesei In una nota ufficiale, Mediaset ha ribadito che si è trattato di un esperimento «crossmediale», che ha dato la possibilità al pubblico di fruire dei contenuti in anteprima su Mediaset Infinity, con l’obiettivo di «intercettare i gusti degli spettatori più giovani».