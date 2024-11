Thesocialpost.it - Governo tedesco shock: “Cittadini, costruite bunker anti-aereo”. È paura

La Germania sta preparando un elenco diche potrebbero essere utilizzati come rifugi di emergenza per i civili, in un contesto di crescenti tensioni con la Russia. Il ministero dell’Interno includerà nella lista stazioni ferroviarie sotterranee, parcheggi, edifici statali e anche proprietà private. “L’elenco sarà disponibile su un’app, così le persone potranno trovare rapidamente i rifugi”, hanno spiegato fonti governative.Leggi anche: Ucraina, Francia e Inghilterra vogliono mandare soldati a Kiev. Il rischio di un’escalation senza ritornoInoltre, ilha invitato ia creare rifugi protettivi nelle proprie abitazioni, suggerendo di convertire scnati e garage. Un portavoce del ministero ha dichiarato che si tratta di un “grande progetto” che richiederà “un po’ di tempo” e vedrà il coinvolgimento della protezione civile.