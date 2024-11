Superguidatv.it - Endless Love, anticipazioni turche: il sogno di Zeynep si avvera (e non sarà il solo)

Leggi su Superguidatv.it

“I sogni a volte sino” e nessuno lo saprà meglio diche – nei prossimi episodi– vedrà realizzarsene uno apparentemente impossibile. E tutto accadrà mentre qualcun altro della famiglia Soydere potrà tornare a sorridere a un futuro roseo.Trame future: il matrimonio died EmirSe avete letto le nostre, saprete che Emir Kozcuo?lu farà di tutto per impedire il matrimonio trae Hakan. L’uomo non sopporterà l’idea che il commissario possa crescere suo figlio, e non accetterà di essere condannato allo stesso destino a cui lui stesso avrà relegato il suo nemico Kemal.Tuttavia nel corso delle puntate emergerà che Emir – dopo aver minacciato Hakan per costringerlo a lasciaresull’altare – non avrà alcuna intenzione di sposare la giovane Soydere.