Gaeta.it - Emergenza a Corbara: evacuate 13 famiglie per cedimento strutturale di un palazzo

Un grave episodio ha colpito la cittadina di, nel Salernitano, dove si è reso necessario evacuare 13a causa di un significativo. Il problema riguarda un pilastro di un edificio a sei piani situato in via Tenente Lignola. Questo incidente ha costretto circa quaranta persone a lasciare le proprie abitazioni, costrette a cercare un riparo temporaneo fuori casa, mentre tentano di recuperare i propri beni. Le autorità locali stanno gestendo la situazione in maniera cautelosa, per garantire la sicurezza dei residenti e limitare ulteriori rischi.Dettagli delIl primo cittadino Pietro Pentangelo ha fornito importanti dettagli su quanto accaduto. Secondo quanto riferito all'ANSA, nel pomeriggio uno dei pilastri dell'edificio ha subito un'improvvisa implosione.