Dramma durante una partita di pallavolo muore 67enne sugli spalti

Dopo quelli avvenuti nelle ore e nei giorni scorsi, ancora una tragedia nel Salento. Ununadisi è verificato nella serata di ieri al Palasport di Tricase. Qui, uno spettatore, Giovanni Iezzi,farmacista molto conosciuto proprio nel centro tricasino, ha perso la vitail match tra i padroni di casa dell’“Aurispa Links per la Vita” e la squadra del “Siepo Service Ortona”, valida per la Serie A3 di volley maschile. Il tragico episodio è avvenuto intorno alle 19:30 di ieri sera,il terzo set, quando Iezzi, grande appassionato die tifoso della squadra locale, è stato colto da un malore improvviso e si accasciato in mezzo al pubblico.unadi, vani tutti i soccorsiNonostante l’immediato intervento di due medici presenti a bordo campo, del personale sanitario del 118 e di altri quattro medici tra gli spettatori, ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano e ormai per l’uomo era troppo tardi.