Ilnapolista.it - Conte, la sua grandezza è fare le cose semplici. Ha risollevato il Napoli dal baratro (Gazzetta)

Scrive la Gazzetta dello Sport con l'inviato Fabio Licari: Qui è la grandezza di Conte: fare le cose semplici. Il Napoli è arrivato decimo l'anno scorso dopo aver vinto lo scudetto: un baratro dal quale psicologicamente poteva essere impossibile risollevarsi. Conte ha riportato il Napoli al primo posto, adattandosi a uomini e giocatori. Era partito con l'idea della difesa a tre, grazie a McTominay ha riproposto la linea a quattro, più un paio di variazioni sul tema per sorprendere e creare superiorità: Politano terzino per la difesa a cinque, McTominay altro centravanti per attaccare in massa. Calcio semplice, non banale. Conte ha rigenerato Di Lorenzo Chiaro che i due ieri erano in riserva, così il Napoli ha riproposto un 4-3-3 puro nel quale è stato Di Lorenzo la chiave: dopo Spalletti era quello entrato più in crisi, poteva perdere la Nazionale, sembrava un altro.