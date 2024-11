Laprimapagina.it - Confcooperative Alpe Adria: cresce il turismo di comunità

In Friuli VG, la disponibilità turistiche degli “affitti brevi” sono circa 9.000 con una crescita del 10% sul 2019. In questi alloggi ci sono state 487.000 notti prenotate tra gennaio e agosto 2024 (+19% sul 2023) generando, solo ad agosto, un indotto economico di 65 milioni di euro. Un viaggio nella nostra regione viene scelto dal 34,9% dei turisti per le sue bellezze culturali e, per il 17% per le sue bellezze naturalistiche. Il 69% pratica escursioni e il 23% attività sportive (a piedi o in biciletta). Per rispondere a questa “nuova” domanda, agli operatori servono, sicuramente, competenze green (capacità di gestire la richiesta di attività rispettose dell’ambiente) e sociali (che coinvolgono lelocali). Sono queste alcune considerazioni emerse durante il convegno “die sviluppo del territorio”, organizzato dae sostenuto da Cciaa Pordenone Udine, tenutosi a Udine.