Romadailynews.it - Cina: maestra di poesia nazionale scompare a 100 anni

Leggi su Romadailynews.it

Tianjin, 25 nov – (Xinhua) – I petali di loto sono caduti. Ladellacinese classica Ye Jiaying e’ morta ieri all’eta’ di 100, secondo l’Universita’ di Nankai, dove ricopriva un incarico di insegnamento. In un necrologio l’universita’ ha dichiarato che Ye e’ morta per malattia alle 15:23 nella municipalita’ settentrionale cinese di Tianjin. Ye ha dedicato sette decenni alla ricerca, all’insegnamento e alla promozione dellacinese classica ine nel mondo. E’ stata l’insegnante di molti rinomati maestri della letteratura cinese. La donna ha notoriamente affermato “I miei petali di loto cadranno, quindi devo assicurarmi che i semi di loto continuino a vivere”. Nata a Pechino nel 1924 da una famiglia di letterati, Ye si trasferi’ a Taiwan con il marito nel 1948 e da allora si era allontanata per decenni dalla sua citta’ natale sullacontinentale.