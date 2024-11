Gaeta.it - Carla D’Amico torna in carcere: colpo duro per il clan D’Amico di Ponticelli

Facebook WhatsAppTwitter La recente decisione della Corte di Cassazione riguardantesegna un capitolo significativo nella storia del, una delle organizzazioni mafiose più temute a. La sorella dei noti boss Antonio e Giuseppe, con un passato segnato da diverse condanne, dovrà rire inper scontare una pena residua. Questo risvolto non solo compromette la sua vita, ma anche quella delin un momento di crescente tensione interna ed esterna.Le recenti difficoltà delIlsta affrontando un periodo di crisi, aggravato da una serie di tradimenti e conflitti interni. La figura di Giuseppe Perrella, un ex affiliato che ha deciso di collaborare con le autorità, ha messo in luce debolezze significative nell’organizzazione.