Carioti | in manovra più risorse per imprese e polizia

«Siamo sempre usciti con una posizione unitaria, non ci trattiamo male, un po' di dibattito politico serve», profetizza Antonio Tajani tre ore prima che inizi il vertice di maggioranza. È una domenica di lavoro, infatti: Giorgia Meloni, Matteo Salvini, il segretario di Forza Italia e Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, si sono dati appuntamento per confrontarsi tra loro e con Giancarlo Giorgetti. La presenza al tavolo del ministro dell'Economia conferma che il principale argomento di discussione – più di chi prenderà il posto di Raffaele Fitto, in partenza per Bruxelles, o della correzione della legge sull'autonomia differenziata dopo la sentenza della Corte Costituzionale - sono le modifiche al testo della. I soldi, insomma: è possibile fare più di quanto già previsto sulla strada dell'alleggerimento fiscale per le famiglie e le? Gli elettori del centrodestra se lo attendono, e servirebbe anche per dare una risposta sul campo a Cgil e Uil, che venerdì 29 protesteranno in piazza contro la politica economica del governo.