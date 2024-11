Tvplay.it - Cambiaso via per 38 milioni più bonus, destinazione eccellente

Andreaè una delle belle rivelazioni di questa stagione. O meglio negli ultimi anni la crescita è stata impressionante.Nell’ultima sessione di mercato la Juve ha attuato una vera e propria rivoluzione. Acquisti in ogni reparto, un cambio nella guida tecnica e una squadra rivoluzionata. Dopo tanti botti nessuno si poteva aspettare che il miglior giocatore del club bianconero fosse uno della precedente gestione. Stiamo parlando del giovane terzino italiano Andreavia per 38più(Lapresse) TvPlaySia come terzino che come esterno d’attacco e in generaleè un vero e proprio jolly per Thiago Motta. L’ex calciatore del Genoa stava facendo bene anche sotto la guida di Allegri che effettivamente lo ha lanciato ma quest’anno la crescita è stata impressionante,è una pedina chiave del gioco bianconero e Motta non può assolutamente farne a meno.