Ilgiorno.it - Arsenale della curva nord a Cambiago, l’ultrà interista arrestato: “Le armi non sono mie”

Leggi su Ilgiorno.it

"Quellenon erano mie, non le custodivo, non sapevo nemmeno che ci fossero". Così si è difeso, in sostanza, Cristian Ferrario, ultrà50ennenella notte tra venerdì e sabato scorso, quando gli investigatoriSquadra Mobile di Milano, che indagano sulle curve di San Siro coi pm Paolo Storari e Sara Ombra, hanno trovato in un magazzino a, nel Milanese, il presunto, composto, tra l'altro, da kalashnikov, bombe a mano e proiettili. Pistole, kalashnikov e bombe a mano: aspunta l’dell’Interin flagranza per detenzione dida guerra, Ferrario, che era finito già ai domiciliari a fine settembre nell'inchiesta "doppia" come presunto prestanome del capo ultrà Andrea Beretta (misura poi sostituita con l'obbligo di dimora), ha respinto le accuse nell'interrogatorio di convalida davanti al gip Domenico Santoro e assistito dall'avvocato Mirko Perlino.